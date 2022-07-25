У банка ВТБ отсудили 7 млн рублей за незаконную помощь банкроту в Новосибирске

Posted 25 июля 2022, 13:07
Published 25 июля 2022, 13:07
Modified 1 октября, 15:39
Updated 1 октября, 15:39
Иск в суд направил Евгений Михайлов, который является финансовым управляющим Александра Тимошина. Последнего в 2019 году признали банкротом и ввели процедуру реализации имущества.
Информация об этом была размещена на Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, а также в одной из газет. Срок реализации имущества приходилось продлевать несколько раз.
Согласно закону, всем имуществом банкрота может распоряжаться только финансовый управляющий. Сделки, которые проводят без его ведома, должны признавать ничтожными.
Кроме того, финуправляющий открывает и закрывает счета гражданина в кредитных организациях. Должник не имеет права делать это лично и получать со счетов деньги.
А поводом для обращения в суд стали действия банка ВТБ, филиал которого в Новосибирске позволил Тимошину в 2021 году открыть счет, после чего с него выдали более 7,7 миллиона рублей. Все это произошло в период проведения процедуры реализации имущества.
По закону, кредитная организация должна возместить убытки в том случае, если она знала о положении должника и его ситуации. Как говорилось выше, эти сведения были отражены на специальном портале и в газете.
В результате суд постановил взыскать 7,7 миллиона рублей убытков с банка ВТБ. Также его обязали выплатить 61 тысячу рублей госпошлины.