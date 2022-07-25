В Ростове продлили ограничение движения в центре города и Нахичевани до конца года

Posted 25 июля 2022, 07:37
Published 25 июля 2022, 07:37
Modified 1 октября, 15:18
Updated 1 октября, 15:18
Приняли решение продлить запреты из-за строительно-монтажных работ. Для машин будут закрывать проезд от Ченцова до Налбандяна, по Ченцова от Каяни до 2-я Линия.
Также ограничения ввели по улице 2-я Линия от Ченцова до Налбандяна и по Налбандяна от 2-я Линия до Каяни. Проезд станет недоступен во время выезда спецтехники.
Кроме того, появилась информация, что могут продлить ограничения в Халтуринском от Шаумяна до Социалистической. Причиной является строительство многоквартирного дома.
Ранее стало известно, что в донской столице на Шолохова ограничат движение транспорта с 13 августа до 13 сентября