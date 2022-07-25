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Posted 25 июля 2022, 07:37

Published 25 июля 2022, 07:37

Modified 1 октября, 15:18

Updated 1 октября, 15:18

В Ростове продлили ограничение движения в центре города и Нахичевани до конца года

25 июля 2022, 07:37
В Ростове-на-Дону до 31 декабря будут действовать ограничения движения в части улицы Каяни, сообщили в городской администрации.

Приняли решение продлить запреты из-за строительно-монтажных работ. Для машин будут закрывать проезд от Ченцова до Налбандяна, по Ченцова от Каяни до 2-я Линия.

Также ограничения ввели по улице 2-я Линия от Ченцова до Налбандяна и по Налбандяна от 2-я Линия до Каяни. Проезд станет недоступен во время выезда спецтехники.

Кроме того, появилась информация, что могут продлить ограничения в Халтуринском от Шаумяна до Социалистической. Причиной является строительство многоквартирного дома.

Ранее стало известно, что в донской столице на Шолохова ограничат движение транспорта с 13 августа до 13 сентября

#Илья Протвинов#Общество#Новости
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