В Ростове продлили ограничение движения в центре города и Нахичевани до конца года

В Ростове-на-Дону до 31 декабря будут действовать ограничения движения в части улицы Каяни, сообщили в городской администрации.

Приняли решение продлить запреты из-за строительно-монтажных работ. Для машин будут закрывать проезд от Ченцова до Налбандяна, по Ченцова от Каяни до 2-я Линия. Также ограничения ввели по улице 2-я Линия от Ченцова до Налбандяна и по Налбандяна от 2-я Линия до Каяни. Проезд станет недоступен во время выезда спецтехники. Кроме того, появилась информация, что могут продлить ограничения в Халтуринском от Шаумяна до Социалистической. Причиной является строительство многоквартирного дома. Ранее стало известно, что в донской столице на Шолохова ограничат движение транспорта с 13 августа до 13 сентября