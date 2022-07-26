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Posted 26 июля 2022, 13:34

Published 26 июля 2022, 13:34

Modified 18 сентября 2022, 15:22

Updated 18 сентября 2022, 15:22

Между Россией и двумя десятками стран может быть упрощен визовый режим

Между Россией и двумя десятками стран может быть упрощен визовый режим

26 июля 2022, 13:34
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Министерство иностранных дел Российской Федерации обсуждает с властями восемнадцати стран возможность упрощения визового режима. Об этом рассказал директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

Уточняется, что работа по упрощению визового режима с иностранными государствами проводится на постоянной основе, пишет 360tv.ru со ссылкой на ТАСС.

В настоящее время переговоры идут с рядом государств Латинской Америки и Карибского бассейна, а также с Малайзией, Китаем и Гонконгом. В частности, с Малайзией планируется заключить двустороннее соглашение по этому вопросу — в настоящее время документ проходит стадию согласования.

Кроме того, идут переговоры с Китаем на тему усовершенствованию соглашения, а с Гонконгом решается вопрос об увеличении срока безвизовых поездок, пояснил Волынкин. По его словам, на сегодняшний день для жителей зарубежных государств образованы благоприятные условия для въезда на территорию РФ.

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