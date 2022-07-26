Между Россией и двумя десятками стран может быть упрощен визовый режим

В настоящее время переговоры идут с рядом государств Латинской Америки и Карибского бассейна, а также с Малайзией, Китаем и Гонконгом. В частности, с Малайзией планируется заключить двустороннее соглашение по этому вопросу — в настоящее время документ проходит стадию согласования.