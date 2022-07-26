В Ростове на уход за 11 муниципальными фонтанами потратят миллион рублей в 2022 году

Сейчас известно, что исполнителем работ стало ООО «КУПИБАС ТРЕЙД», которое занимается торговлей химическими продуктами и находится под руководством Виктора Белоглазова. Этот же предприниматель является владельцем ООО «Центр водных технологий». Сама компания существует на рынке пять лет, имеет шесть сотрудников, а ее выручка от продаж по итогам прошлого года составила более 87,7 миллиона рублей.