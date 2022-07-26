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В Ростове на уход за 11 муниципальными фонтанами потратят миллион рублей в 2022 году

26 июля 17:09
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове на содержание более десятка муниципальных фонтанов до конца года потратят больше миллиона рублей, данные об этом появились на портале закупок.

Напомним, в середине июля стало известно, что Управление благоустройства и лесного хозяйства Ростова ищет подрядчика, который будет заниматься работами по содержанию фонтанов, находящихся в собственности муниципалитета. Речь шла о фонтанах «Львы», «Лиры», «Орфей» и еще восьми фонтанах, в которых предстоит проводить уборку, чистку и другие работы вплоть до 22 декабря.

Сейчас известно, что исполнителем работ стало ООО «КУПИБАС ТРЕЙД», которое занимается торговлей химическими продуктами и находится под руководством Виктора Белоглазова. Этот же предприниматель является владельцем ООО «Центр водных технологий». Сама компания существует на рынке пять лет, имеет шесть сотрудников, а ее выручка от продаж по итогам прошлого года составила более 87,7 миллиона рублей.

Именно эта компания станет исполнителем, выиграв у соперников, согласившихся с начальной стоимостью контракта.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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