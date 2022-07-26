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В Ростовской области в аварии погиб водитель и пострадал возможный виновник ДТП

26 июля 15:18
Фото: УГИБДД РФ по Ростовской области
В Ростовской области на шестом километре трассы от Семикаракорска к подъезду хутора Денисова произошло смертельное ДТП, подробностями поделились в донской Госавтоинспекции.

Сотрудники ведомства рассказали, что во вторник, 26 июля, в 12.50 мск полиция получила сообщение об аварии, произошедшей на шестом километре трассы от Семикаракорска к Волгодонску и подъезду к Денисову на территории Мартыновского района.

По предварительным данным, 42-летний водитель «ВАЗ-2107», который выехал из Денисова, не уступил дорогу «ВАЗ-2109». В итоге автомобили столкнулись, а в аварии погиб 28-летний водитель второго транспорта средства, а водитель «ВАЗ-2107» был госпитализирован с травмами.

Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства аварии.

Ранее попытка обгона закончилась смертельным ДТП.

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