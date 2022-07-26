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Posted 26 июля 2022, 12:11

Published 26 июля 2022, 12:11

Modified 11 сентября 2022, 15:26

Updated 11 сентября 2022, 15:26

Водителей Ростовской области предупредили об опасностях дорог во время ливней

Водителей Ростовской области предупредили об опасностях дорог во время ливней

26 июля 2022, 12:11
Фото: 1MI.
В Ростовской области водителей призвали проявить бдительность и осторожность за рулем во время непогоды, предупреждение опубликовали представители Госавтоинспекции региона.

Напомним, на днях управление МЧС по Ростовской области объявило об ухудшении погодных условий в период с 25 по 27 июля.

Из-за этого и в пресс-службе ГИБДД региона призвали донских автомобилистов проявить бдительность и осторожность за рулем, а также не забывать соблюдать дистанцию между автомобилями и скоростной режим.

В ведомстве напомнили, что во время дождей автомобили могут попасть в аквапланирование из-за отсутствия сцепления с дорогой. А потому не следует допускать превышения скорости, чтобы избежать рисков возникновения аквапланирования.

Ранее стало известно, что днем 26 июля регион накрыло мощными дождями.

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