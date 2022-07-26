Водителей Ростовской области предупредили об опасностях дорог во время ливней

Posted 26 июля 2022, 12:11
Published 26 июля 2022, 12:11
Modified 11 сентября 2022, 15:26
Updated 11 сентября 2022, 15:26
Напомним, на днях управление МЧС по Ростовской области объявило об ухудшении погодных условий в период с 25 по 27 июля.
Из-за этого и в пресс-службе ГИБДД региона призвали донских автомобилистов проявить бдительность и осторожность за рулем, а также не забывать соблюдать дистанцию между автомобилями и скоростной режим.
В ведомстве напомнили, что во время дождей автомобили могут попасть в аквапланирование из-за отсутствия сцепления с дорогой. А потому не следует допускать превышения скорости, чтобы избежать рисков возникновения аквапланирования.