ЕР запускает акцию «Собери ребёнка в школу» в регионах России и в Донбассе

По ее словам, в ближайшие дни планируется выяснить количество нуждающихся в поддержке семей, уточнить количество необходимых школьных принадлежностей, чтобы помощь была адресной. Сбор школьных товаров и канцелярских принадлежностей будет осуществляться как собственными силами, так и в специальных пунктах, организованных на базе отделений «Единой России» и МГЕР, где каждый желающий сможет оказать посильную поддержку нуждающимся детям.