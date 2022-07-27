ЕР запускает акцию «Собери ребёнка в школу» в регионах России и в Донбассе

Заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Дарья Лантратова сообщила, что первую партию школьных комплектов уже передали в Донбасс. Речь идет о рюкзаках и канцелярских принадлежностях. Комплекты отдали на встрече в Краснодоне. В мероприятии участвовали представительницы женского комитета «Единой России» и активисты «Молодой Гвардии Единой России». Школьные товары получат в том числе дети погибших военных.
По словам Лантратовой, команды «Единой России» и «Молодой Гвардии» привезли первую партию школьных принадлежностей. Их вручают первоклассникам.
Председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов заявил, что молодогвардейцы со столичным отделением партии уже выслали в ДНР три тонны гуманитарного груза. Здесь имеются в виду рюкзаки, тетради, фломастеры и ручки, пеналы для первоклашек и детские книги.
Помощь в рамках этой акции собирали в отделениях единороссов по всей Российской Федерации. Желающих оказать помощь было очень много. Доставку организовывают каждые две недели. Поддержку предоставляют и волонтеры партии. Особое внимание надо уделить детям в Мариуполе, подчеркнул Демидов.
Свою акцию «Единая Россия» проводит каждый год в ходе реализации партийного проекта «Новая школа». Координатором проекта стала первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по просвещению Алёна Аршинова. Она пояснила, что помощь в субъектах РФ каждый год получают не менее 160 000 детей из многодетных и малообеспеченных семей, сообщает сайт ER.RU.
Алёна Аршинова добавила, что единороссы создали свыше 4000 специальных пунктов приема школьных принадлежностей, таких как канцелярия, наборы для детского творчества, школьная форма и обувь, школьные рюкзаки, спортивный инвентарь. В текущем году особое внимание нужно уделить детям, которые вынужденно переехали в Россию из Донбасса и прочих территорий.
Одной из первых к акции «Собери ребенка в школу» присоединилась депутат Госдумы от Ростовской области, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Лариса Тутова. В Кагальницком районе она встретилась с детьми из семьи Бубновых, эвакуированных из ДНР.
«К новому учебному году вручила школьникам комплекты школьных принадлежностей. Такая акция стала уже традиционной и направлена на оказание помощи детям, воспитывающимся в семьях, попавшим в трудную жизненную ситуацию», — пояснила Лариса Тутова.
По ее словам, в ближайшие дни планируется выяснить количество нуждающихся в поддержке семей, уточнить количество необходимых школьных принадлежностей, чтобы помощь была адресной. Сбор школьных товаров и канцелярских принадлежностей будет осуществляться как собственными силами, так и в специальных пунктах, организованных на базе отделений «Единой России» и МГЕР, где каждый желающий сможет оказать посильную поддержку нуждающимся детям.