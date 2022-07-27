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Свыше 4,3 тыс жителей Ростовской области объявили себя банкротами с начала 2022 года

27 июля 05:23
Фото: Unsplash
В Ростовской области за истекшие месяцы 2022 года заявление о банкротстве подали более четырех тысяч граждан, об этом сообщил портал «Дон24».

В ходе заседания президиума арбитражного суда Ростовской области стало известно, что за истекший период с начала 2022 года о своем банкротстве заявили 4332 гражданина, что на 37% выше показателей прошлого года за тот же отрезок времени. Сообщается, что суд удовлетворил большую часть заявлений.

Ранее Австрия отказалась вернуть России сбежавшего бизнесмена Базияна, который уже три года находится в розыске из-за преднамеренного банкротства из-за долга его компании, составившего около семи миллиардов рублей.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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