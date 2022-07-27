Свыше 4,3 тыс жителей Ростовской области объявили себя банкротами с начала 2022 года

В ходе заседания президиума арбитражного суда Ростовской области стало известно, что за истекший период с начала 2022 года о своем банкротстве заявили 4332 гражданина, что на 37% выше показателей прошлого года за тот же отрезок времени. Сообщается, что суд удовлетворил большую часть заявлений.