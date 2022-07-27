Татьяна Минеева: Ставка по льготным кредитам для инвесторов снизилась втрое

Промпредприятия в рамках проекта смогут получить поддержку для покупки оборудования для рабочих площадей, регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также на осуществление собственных инвестиционных программ, которые нацелены на открытие или ремонт промышленной инфраструктуры в столице. Предприятие — получатель кредитного займа — должно обязательно иметь московскую регистрацию, работать не менее двух лет, не проходить процедуры по оформлению банкротства и не являться должником для налоговых органов. Кроме того, в организации должно трудиться не менее пятидесяти человек — для высокотехнологичных производств, и не менее ста — для прочих.