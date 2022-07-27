Татьяна Минеева: Ставка по льготным кредитам для инвесторов снизилась втрое

Пресс-служба столичной мэрии сообщает, что по распоряжению мэра Сергея Собянина в Москве с 9% до 3% снизится ставка по льготным инвестиционным кредитам. Решение коснется не только новых московских заемщиков, но и тех граждан, чьи заявки были оформлены ранее. Помимо этого, размер займа увеличится с 1 млрд до 3 млрд рублей.
Проект льготных кредитных программ для столичных предприятий московские власти приняли еще в начале весны текущего года в составе комплекса антикризисных мероприятий. При помощи данной программы руководство города планировало уменьшить последствия увеличения ставок по коммерческим кредитам. Оператором проекта стал Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Из столичной казны на субсидии по процентным кредитным ставкам власти города перечислили двадцать млрд рублей, информирует vostokmedia.com.
Татьяна Минеева назвала новый проект действующей антикризисной мерой, объяснив, что так правительство Москвы сможет смягчить результаты быстрого роста ставок по коммерческим кредитам. Специалист подтвердила, что проект успешно функционирует и развивается, являясь надежным подспорьем российским столичным бизнесменам.
Промпредприятия в рамках проекта смогут получить поддержку для покупки оборудования для рабочих площадей, регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также на осуществление собственных инвестиционных программ, которые нацелены на открытие или ремонт промышленной инфраструктуры в столице. Предприятие — получатель кредитного займа — должно обязательно иметь московскую регистрацию, работать не менее двух лет, не проходить процедуры по оформлению банкротства и не являться должником для налоговых органов. Кроме того, в организации должно трудиться не менее пятидесяти человек — для высокотехнологичных производств, и не менее ста — для прочих.
Также известно, что мэр Москвы Собянин утвердил постановление, касающееся льготных программ для инвесторов, которые создают в столице рабочие места. Известно, что при соблюдении определенных условий такие инвесторы смогут дополнительно снизить размер платежей до пяти — десяти процентов.
Уточняется, что в льготных программах могут принять участие предприниматели, возводящие объекты для оказания комплексных услуг в сфере логистики.