Урбанист Аркадий Гершман заявил, что Ростов уничтожают «коробки»

Блогер и урбанист Аркадий Гершман напомнил, что Ростов-на-Дону входит в список городов-лидеров по количеству ОКН, однако у него вызывает сожаление факт, что местные власти «никак не умеют с этим работать».
По мнению урбаниста, Ростов имел возможность подняться на развитии бизнеса и туризма и даже обрести свое собственное лицо.
«В последнее десятилетие мы видим, как все это только уничтожается, опять же застраиваясь очень примитивными коробками. Чаще всего», — посочувствовал Аркадий Гершман, отметив, что развитие бизнеса в Ростове уступает Краснодару, несмотря на присутствие крупной реки Дон рядом с городом.
По мнению блогера, наличие крупной реки могло положительно повлиять на состояние горожан, если бы сама река была чище, а в городе было бы больше пляжей, что создало бы населению комфортную городскую среду.