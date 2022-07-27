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Урбанист Аркадий Гершман заявил, что Ростов уничтожают «коробки»

27 июля 09:16
Фото: Облики Ростова
Урбанист и блогер Аркадий Гершман рассказал о плюсах и минусах Ростова-на-Дону, отметив, что его развитию мешает неправильная работа с объектами ОКН и Доном, об этом он рассказал в интервью «РБК».

Блогер и урбанист Аркадий Гершман напомнил, что Ростов-на-Дону входит в список городов-лидеров по количеству ОКН, однако у него вызывает сожаление факт, что местные власти «никак не умеют с этим работать».

По мнению урбаниста, Ростов имел возможность подняться на развитии бизнеса и туризма и даже обрести свое собственное лицо.

«В последнее десятилетие мы видим, как все это только уничтожается, опять же застраиваясь очень примитивными коробками. Чаще всего», — посочувствовал Аркадий Гершман, отметив, что развитие бизнеса в Ростове уступает Краснодару, несмотря на присутствие крупной реки Дон рядом с городом.

Аркадий Гершман
Фото: youtube.com / РБК Юг

По мнению блогера, наличие крупной реки могло положительно повлиять на состояние горожан, если бы сама река была чище, а в городе было бы больше пляжей, что создало бы населению комфортную городскую среду.

Ранее ростовский урбанист рассказал, почему застройка старого аэропорта окажется выше 12 этажей.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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