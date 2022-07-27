Урбанист Аркадий Гершман заявил, что Ростов уничтожают «коробки»

«В последнее десятилетие мы видим, как все это только уничтожается, опять же застраиваясь очень примитивными коробками. Чаще всего», — посочувствовал Аркадий Гершман, отметив, что развитие бизнеса в Ростове уступает Краснодару, несмотря на присутствие крупной реки Дон рядом с городом.