В Башкортостане молния ударила в церковь

Уточняется, что церковь загорелась предположительно от удара молнии накануне вечером, и огонь быстро перекинулся с крыши на внутренние помещения. Для тушения пожара общей площадью в триста квадратных метров было привлечено двадцать пять сотрудников МЧС и девять единиц техники, однако здание спасти не удалось.