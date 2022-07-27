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В Башкортостане молния ударила в церковь

27 июля 10:31
Фото: https://t.me/gumerov_fr
В селе Воздвиженка Туймазинского района Башкортостана молния попала в церковь, от чего та воспламенилась и выгорела дотла, несмотря на усилия пожарных.

Председатель Госкомитета республики по ЧС Фарит Гумеров сообщил, что обошлось без жертв, а от самого храма в итоге остались только стены. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на Telegram-канал Гумерова.

Уточняется, что церковь загорелась предположительно от удара молнии накануне вечером, и огонь быстро перекинулся с крыши на внутренние помещения. Для тушения пожара общей площадью в триста квадратных метров было привлечено двадцать пять сотрудников МЧС и девять единиц техники, однако здание спасти не удалось.

В настоящее время дознаватели устанавливают обстоятельства случившегося.

#Новости#Происшествия
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