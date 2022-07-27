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В Ростове признали недействительной сделку застройщика «Донского Арбата» на 255 млн

27 июля 11:54
Фото: Forumrostov
Сделку на 255 миллионов рублей компании МСК, по требованию Федеральной налоговой службы признали недействительной, сообщается в материалах картотеки Арбитражного суда.

Кроме того, Арбитражный суд Краснодарского края признал недействительным договор купли-продажи земельного участка в Центральном округе Краснодара и запись государственной регистрации в ЕГРН указанного участка земли.

Компания подала апелляционную жалобу и ходатайство об отмене обеспечительных мер, дело еще рассматривается в первой инстанции.

Застройщик «Московская Строительная Компания» строит в центре Ростова-на-Дону жилой комплекс «Донской Арбат», при этом местные жители не в восторге от появления там нового ЖК и считают, что место выбрано крайне неудачно.

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