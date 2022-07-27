В Ростове признали недействительной сделку застройщика «Донского Арбата» на 255 млн

Кроме того, Арбитражный суд Краснодарского края признал недействительным договор купли-продажи земельного участка в Центральном округе Краснодара и запись государственной регистрации в ЕГРН указанного участка земли.
Компания подала апелляционную жалобу и ходатайство об отмене обеспечительных мер, дело еще рассматривается в первой инстанции.
Застройщик «Московская Строительная Компания» строит в центре Ростова-на-Дону жилой комплекс «Донской Арбат», при этом местные жители не в восторге от появления там нового ЖК и считают, что место выбрано крайне неудачно.