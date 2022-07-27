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В Волгодонске неизвестные разрисовали припаркованные автомобили буквой Z

27 июля 11:55
Фото: Соцсети
В Волгодонске Ростовской области на припаркованных в одном из дворов автомобилях появилась буква Z, сообщили очевидцы.

Букву, нарисованную белой краской, обнаружили на задних стеклах порядка десяти автомобилей.

Пользователи сети посчитали, что такое действие неизвестных возможно направлено на то, чтобы дискредитировать или подставить поддерживающих спецоперацию. Многие высказали мнение, что это было заданием иностранных кураторов и потребовали найти и наказать виновных по всей строгости. Хотя некоторые заявили, что вандалам за это «ничего не будет, так как это не порча имущества».

В настоящее время поиском вандалов занимается полиция.

Ранее вдова погибшего на Украине военнослужащего заявила, что неизвестные разграбили его могилу.

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#Новости#Происшествия
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