Фирма ростовского бизнесмена Саввиди судится за миллиард с коньячным заводом в Крыму

Соответствующее заявление было передано в Арбитражный суд Ростовской области 19 июля и пока не принято к производству. Поэтому подробностей обращения пока нет.
Сумма требований к «Заводу Первомайский» превышает 1,05 миллиарда рублей. Указано, что это экономические споры по гражданским правоотношениям.
Согласно открытым данным, «Агроком Холдинг» создали в 1992 году. Компания связана с известным бизнесменом Иваном Саввиди. Завод, выступающий ответчиком, зарегистрирован в селе Первомайское в Крыму и занимается производством алкогольных напитков, в частности, коньяка и самогона.