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Фирма ростовского бизнесмена Саввиди судится за миллиард с коньячным заводом в Крыму

28 июля 07:30
Фото: Правительство Ростовской области
Компания «Агроком холдинг» в Ростове-на-Дону хочет отсудить у завода в Крыму более миллиарда рублей, говорится в материалах Арбитражного суда.

Соответствующее заявление было передано в Арбитражный суд Ростовской области 19 июля и пока не принято к производству. Поэтому подробностей обращения пока нет.

Сумма требований к «Заводу Первомайский» превышает 1,05 миллиарда рублей. Указано, что это экономические споры по гражданским правоотношениям.

Согласно открытым данным, «Агроком Холдинг» создали в 1992 году. Компания связана с известным бизнесменом Иваном Саввиди. Завод, выступающий ответчиком, зарегистрирован в селе Первомайское в Крыму и занимается производством алкогольных напитков, в частности, коньяка и самогона.

Ранее стало известно, что Иван Саввиди за год стал беднее на 100 миллионов долларов.

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#Новости#Илья Протвинов#Экономика
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