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Posted 28 июля 2022, 13:03

Published 28 июля 2022, 13:03

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Институт уполномоченного по делам инвалидов хотят создать в Ростовской области

28 июля 2022, 13:03
Сюжет
Касается каждого
Губернатор Ростовской области Василий Голубев поддержал идею создания института уполномоченного по делам инвалидов, сообщили в региональном правительстве.

С предложением выступило Законодательное собрание области, а глава региона его поддержал.

По словам Голубева, инвалидам нужна всемерная поддержка. Также он отметил, что такие люди часто социально активны и в регионе наверняка найдут того, кто будет представлять интересы людей с ограничением по здоровью.

Отмечается, что первое время уполномоченный по делам инвалидов, возможно, будет работать на общественных началах.

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#Общество#Касается каждого#Новости
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