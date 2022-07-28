Институт уполномоченного по делам инвалидов хотят создать в Ростовской области

Posted 28 июля 2022, 13:03
Published 28 июля 2022, 13:03
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
С предложением выступило Законодательное собрание области, а глава региона его поддержал.
По словам Голубева, инвалидам нужна всемерная поддержка. Также он отметил, что такие люди часто социально активны и в регионе наверняка найдут того, кто будет представлять интересы людей с ограничением по здоровью.
Отмечается, что первое время уполномоченный по делам инвалидов, возможно, будет работать на общественных началах.