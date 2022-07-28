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«Маски-шоу»: ростовчане отреагировали на перспективу возвращения масочного режима

28 июля 07:05
Фото: Правительство Ростовской области
Жители Ростовской области не очень рады возможному возвращению масочного режима, обсуждения развернулись в сети.

Напомним, на прошедшем в среду 27 июля заседании регионального правительства глава областного управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев призвал носить маски в общественных местах. Причиной стало резкое увеличение количества новых случаев ковида и главный санитарный врач напомнил, что маска является достаточно надежной защитой от заражения.

Жители Ростовской области восприняли эту новость скорее негативно, чем спокойно.

«Началось, маски шоу», — выразила общее настроение одна из ростовчанок.

«Надеюсь, это прикол», — поддержал другой комментатор.

При этом многие напомнили о других проблемах, существующих в области.

«А Ковалев не подскажет, как к лору попасть, если что? А то очередь на два месяца вперед, а маска не помогает», — возмущаются комментаторы.

Многие высказались более резко. «Пусть сами чиновники первыми начинают. А лучше сядут с утра в автобус или маршрутку и в маске. А авто служебные в отстойник до ноября. Нам нужны примеры, мы иначе не понимаем», — написал один из горожан.

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