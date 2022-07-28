rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 июля 2022, 13:40

Published 28 июля 2022, 13:40

Modified 1 октября, 15:01

Updated 1 октября, 15:01

В Ростовской области от транспортного налога освободили владельцев электрокаров

28 июля 2022, 13:40
В Ростовской области приняли новый закон, который освобождает от уплаты транспортного налога владельцев электромобилей и семьи погибших военных, об этом сообщили в Заксобрании Ростовской области.

В пресс-службе ЗСРО рассказали о законе, предусматривающем льготы по уплате налогов для некоторых категорий граждан. В первую очередь это касается семей погибших военнослужащих и скончавшихся от ран ветеранов боевых действий, которых освободили от необходимости уплачивать транспортный налог. Так, сообщается, что получателями льгот станут родители погибших и супруги, не вступившие в повторный брак.

Вместе с этим решено освободить от транспортного налога владельцев электрокаров, которые передвигаются за счет только электродвигателя. Владельцы автомобилей с гибридными двигателями также получат возможность платить на 50% меньше от суммы налога в течение периода с 1 января текущего года до конца календарного 2024 года.

Ранее в Ростовской области объявили, что построят восемь зарядных станций для 240 электрокаров, зарегистрированных на территории региона.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика