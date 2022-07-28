В Ростовской области от транспортного налога освободили владельцев электрокаров

Вместе с этим решено освободить от транспортного налога владельцев электрокаров, которые передвигаются за счет только электродвигателя. Владельцы автомобилей с гибридными двигателями также получат возможность платить на 50% меньше от суммы налога в течение периода с 1 января текущего года до конца календарного 2024 года.