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Posted 29 июля 2022, 07:45

Published 29 июля 2022, 07:45

Modified 11 сентября 2022, 16:22

Updated 11 сентября 2022, 16:22

Парковки планируют поставить на месте 12 снесенных в центре Ростова домов

29 июля 2022, 07:45
В Ростове после демонтажа аварийных построек на освободившихся площадках могут установить парковки, об этом объявила глава администрации Кировского района Наталья Симаченко в эфире «Дон-ТР».

Симаченко напомнила, что в июне комиссия по сохранению исторического наследия решила снести 12 аварийных зданий, находящихся на территории Кировского района. На рассмотрение вынесут судьбу еще 38 зданий, однако уже сейчас глава администрации рассказала, что на освободившихся площадках запланировано создать автомобильные парковки.

Наталья Симаченко добавила, что предложение рассматривают в органах местной власти, а в перспективе эти паркинги можно использовать и в качестве стоянок такси.

Между тем глава департамента автодорог Ростова Денис Водопьянов на днях сообщил, что преимущественно в городе планируют размещать именно роторные парковки, поскольку ни организация плоскостных, ни многоуровневых парковок невозможна и нерациональна в условиях небольшого количества освобождающегося пространства.

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#Общество#Новости
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