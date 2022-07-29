Парковки планируют поставить на месте 12 снесенных в центре Ростова домов

Симаченко напомнила, что в июне комиссия по сохранению исторического наследия решила снести 12 аварийных зданий, находящихся на территории Кировского района. На рассмотрение вынесут судьбу еще 38 зданий, однако уже сейчас глава администрации рассказала, что на освободившихся площадках запланировано создать автомобильные парковки.