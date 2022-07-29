Ростовская область лидирует по экспорту зерна

Posted 29 июля 2022,, 09:58
Published 29 июля 2022,, 09:58
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По словам первого заместителя главы региона Виктора Гончарова, спрос на ростовскую продукцию на мировом продовольственном рынке остается высоким несмотря на санкции. Об этом информирует «КП-Ростов-на-Дону».
Гончаров выступил в Ростовском морском мультимодальном порту в ходе выездного совещания.
По его словам, национальный проект предусматривает, что план по экспорту продукции агропромышленного комплекса в 2022 году должен превысить шесть миллиардов долларов. Это касается Ростовской области. В середине июля объем агроэкспорта с Дона уже приблизился к 3,4 миллиарда долларов.
В министерстве сельскохозяйственной продукции Ростовской области рассказали, что они экспортировали зерна на более чем два миллиарда рублей. Спрос есть и на масложировую продукцию. В настоящее время с ее реализации получено свыше 850 миллионов долларов. Главными покупателя донской продукции остаются Турция, Египет и Ливия.