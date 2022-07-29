Ростовская область лидирует по экспорту зерна

В министерстве сельскохозяйственной продукции Ростовской области рассказали, что они экспортировали зерна на более чем два миллиарда рублей. Спрос есть и на масложировую продукцию. В настоящее время с ее реализации получено свыше 850 миллионов долларов. Главными покупателя донской продукции остаются Турция, Египет и Ливия.