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Posted 29 июля 2022,, 09:58

Published 29 июля 2022,, 09:58

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Ростовская область лидирует по экспорту зерна

29 июля 2022, 09:58
Ростовская область удерживает лидерство по экспорту агропродуктов.

По словам первого заместителя главы региона Виктора Гончарова, спрос на ростовскую продукцию на мировом продовольственном рынке остается высоким несмотря на санкции. Об этом информирует «КП-Ростов-на-Дону».

Гончаров выступил в Ростовском морском мультимодальном порту в ходе выездного совещания.

По его словам, национальный проект предусматривает, что план по экспорту продукции агропромышленного комплекса в 2022 году должен превысить шесть миллиардов долларов. Это касается Ростовской области. В середине июля объем агроэкспорта с Дона уже приблизился к 3,4 миллиарда долларов.

В министерстве сельскохозяйственной продукции Ростовской области рассказали, что они экспортировали зерна на более чем два миллиарда рублей. Спрос есть и на масложировую продукцию. В настоящее время с ее реализации получено свыше 850 миллионов долларов. Главными покупателя донской продукции остаются Турция, Египет и Ливия.

#Общество#Новости
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