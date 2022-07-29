В Ростовской области в конце июля жара усилится до +37 градусов

Метеорологи рассказали, что последние выходные июля встретят жителей региона 36-градусной жарой и фактическим отсутствием осадков. Низкая вероятность дождя будет наблюдаться в пятницу, 29 июля, до конца суток, однако следующие два дня окажутся засушливыми с температурой до +36 градусов жары в дневное время. Ночи окажутся незначительно прохладнее, и температура составит от +17 до 22 градусов.