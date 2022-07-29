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Posted 29 июля 2022, 11:08

Published 29 июля 2022, 11:08

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

В Ростовской области в конце июля жара усилится до +37 градусов

29 июля 2022, 11:08
В Ростовской области в последние дни июля ожидается жара до +37 градусов, об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

Метеорологи рассказали, что последние выходные июля встретят жителей региона 36-градусной жарой и фактическим отсутствием осадков. Низкая вероятность дождя будет наблюдаться в пятницу, 29 июля, до конца суток, однако следующие два дня окажутся засушливыми с температурой до +36 градусов жары в дневное время. Ночи окажутся незначительно прохладнее, и температура составит от +17 до 22 градусов.

Между тем долгосрочные прогнозы сообщают, что первая неделя августа окажется даже жарче. Синоптики предполагают, что в первую декаду месяца дончан ожидает жара от +33 до +38 градусов.

Ранее эксперт рассказал, как доехать до места назначения на общественном транспорте и не получить тепловой удар из-за отсутствия кондиционеров и ужасающей жары.

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