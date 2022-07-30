rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июля 2022, 06:36

Published 30 июля 2022, 06:36

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Инвалид из Таганрога ждал квартиру более десяти лет

30 июля 2022, 06:36
Инвалид из Таганрога смог получить положенную ему квартиру лишь через 11 лет, сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Инвалида, у которого подтверждена тяжелая форма хронической болезни, включили в список на внеочередное получение квартиры еще в 2011 году. Однако квартиру инвалиду так и не дали и тогда мужчина обратился в прокуратуру.

Прокуратура провела проверку и направила иск в администрацию Таганрога с требованием устранить нарушение.

Отмечается, что после вмешательства прокуратуры квартиру инвалиду предоставили.

Ранее стало известно, что губернатор Ростовской области Василий Голубев поддержал идею создания института уполномоченного по делам инвалидов.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика