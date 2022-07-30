Инвалид из Таганрога ждал квартиру более десяти лет

Posted 30 июля 2022, 06:36
Published 30 июля 2022, 06:36
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
Инвалида, у которого подтверждена тяжелая форма хронической болезни, включили в список на внеочередное получение квартиры еще в 2011 году. Однако квартиру инвалиду так и не дали и тогда мужчина обратился в прокуратуру.
Прокуратура провела проверку и направила иск в администрацию Таганрога с требованием устранить нарушение.
Отмечается, что после вмешательства прокуратуры квартиру инвалиду предоставили.
Ранее стало известно, что губернатор Ростовской области Василий Голубев поддержал идею создания института уполномоченного по делам инвалидов.