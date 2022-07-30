Синоптик Ольга Чупрова рассказала, каким будет август в Ростовской области 2022 года

Posted 30 июля 2022, 09:36
Published 30 июля 2022, 09:36
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
Как пишет издание Rostov.ru, температура воздуха в августе будет в пределах климатической нормы. В первой декаде месяца дневная температура ожидается в пределах +28...+33 С, в южных районах до +36 С. По ночам +17...+22 С.
В середине месяца будет прохладнее по ночам, +14...+19 С, днем воздух будет раскаляться до +27...+32 С.
С 21 по 30 августа в области станет еще холоднее в ночное время, в среднем +15...+20 С, по северу не выше +10 С. Дневная температура воздуха в третьей декаде августа ожидается в пределах +28...+33 С.
Осадки возможны в начале и конце месяца, в середине августа сильных дождей не ожидается.
Читайте также: В Ростове-на-Дону на выходных ожидается аномальная жара до +36 градусов.