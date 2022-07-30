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В Финляндии стартовали совместные учения с британской и американской армией

30 июля 17:28
Фото: Unsplash
В Финляндии дали старт четырехдневных учениям «Зоркая лиса» (Vigilant Fox), в которых приняли участие подразделения британской и американской армий, об этом сообщил портал «Новые известия».

Сообщается, что совместные учения военнослужащих в Финляндии будут длиться всего четыре дня, помимо финских военных в них участвуют около 150 военнослужащих британской армии с военными летчиками.

Британские военные прилетели к месту учений из Эстонии на вертолетах «Чинук», а основной целью учений, по словам источника из Минобороны Великобритании, стало повышение боеготовности ВС Финляндии.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил о возможных последствиях размещения базы НАТО в одном из финских городов, напомнив, что первый удар всегда приходится на военную инфраструктуру.

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