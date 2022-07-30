«В метро спустился»: ростовчане нашли виновников провала автобуса под землю

Ранее стало известно, что около 9.00 мск в субботу, 30 июля, в центре Ростова под землю провалился автобус, который следовал по маршруту № 39. Произошедшее возмутило горожан, которые стали беспокоиться о состоянии ростовских дорог.
«Кого, интересно, на этот раз виновным признают, снова грунтовые воды?», — спросили горожане в соцсетях, и тут же получили ответы от других комментаторов.
«Это все гномы. Роют свои гномьи шахты», — пошутили горожане.
«Ребят, извиняйте, алмазы искал, не нашел», — признался один из ростовчан.
«Во всём виноваты пешеходы, обутые в дешевые китайские кеды», — вспомнил одну из возможных причин разрушения дорог в Ростове другой местный житель.
«Во всем виноваты пассажиры! Много жрут из-за непомерных доходов!», — не согласились комментаторы.
«В знаменитое ростовское метро спустился», — назвали предполагаемую причину провала автобуса под асфальт местные жители, а одна из ростовчанок и вовсе посочувствовала пассажирам.
«Печаль… И на работу опоздали, так как 39 маршру́т единственный идёт по Левобережной один раз в час», — рассказала женщина.