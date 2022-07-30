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«В метро спустился»: ростовчане нашли виновников провала автобуса под землю

30 июля 18:44
Фото: соцсети
В Ростове жители нашли виновников провалившегося под асфальт автобуса, комментарии появились в соцсетях.

Ранее стало известно, что около 9.00 мск в субботу, 30 июля, в центре Ростова под землю провалился автобус, который следовал по маршруту № 39. Произошедшее возмутило горожан, которые стали беспокоиться о состоянии ростовских дорог.

«Кого, интересно, на этот раз виновным признают, снова грунтовые воды?», — спросили горожане в соцсетях, и тут же получили ответы от других комментаторов.

«Это все гномы. Роют свои гномьи шахты», — пошутили горожане.

«Ребят, извиняйте, алмазы искал, не нашел», — признался один из ростовчан.

«Во всём виноваты пешеходы, обутые в дешевые китайские кеды», — вспомнил одну из возможных причин разрушения дорог в Ростове другой местный житель.

«Во всем виноваты пассажиры! Много жрут из-за непомерных доходов!», — не согласились комментаторы.

«В знаменитое ростовское метро спустился», — назвали предполагаемую причину провала автобуса под асфальт местные жители, а одна из ростовчанок и вовсе посочувствовала пассажирам.

«Печаль… И на работу опоздали, так как 39 маршру́т единственный идёт по Левобережной один раз в час», — рассказала женщина.

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