Ростовчанка Ирина Аллегрова просит за час выступления 12 миллионов рублей

Певица Ирина Аллегрова, родом из Ростова-на-Дону, разочаровала поклонников. Исполнительница главных народных шлягеров отказалась петь их на своих концертах, а после выставила огромный ценник за 50 минут своего выступления. Представитель артистки уточнил, что состоятельные россияне смогут заказать выступление певицы на своем мероприятии не меньше, чем за 12 миллионов рублей.