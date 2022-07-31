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Ростовчанка Ирина Аллегрова просит за час выступления 12 миллионов рублей

31 июля 15:54
Фото: kremlin.ru
Уроженка Ростова-на-Дону Ирина Аллегрова оценила час своего выступления в 12 миллионов рублей, и, по мнению коллег, сидит без работы, сообщает «Экспресс газета».

Певица Ирина Аллегрова, родом из Ростова-на-Дону, разочаровала поклонников. Исполнительница главных народных шлягеров отказалась петь их на своих концертах, а после выставила огромный ценник за 50 минут своего выступления. Представитель артистки уточнил, что состоятельные россияне смогут заказать выступление певицы на своем мероприятии не меньше, чем за 12 миллионов рублей.

Расценки Аллегровой поразили ее коллег по сцене. Певец Данко заявил, что сумма в 12 миллионов рублей является баснословной. Он уверен, что никто не будет платить столько за выступление ростовчанки. Данко предположил, что сейчас Аллегрова просто сидит без работы.

Ранее Ирина Аллегрова поделилась своим мнением о спецоперации на Украине.

#Желтые новости#Виктория Прутковская
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