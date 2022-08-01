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Экс-главврач стоматологии Каменска-Шахтинского подозревается в растрате

1 августа 16:05
Фото: Unsplash.com
Бывшего руководителя стоматологии Каменска-Шахтинского Максима Чернобая заподозрили в незаконном премировании самого себя, подробности дела сообщила портал Donday.

Источник издания рассказал, в течение трех лет бывший главврач стоматологической поликлиники Каменска-Шахтинского присвоил около 400 тысяч рублей.

Правоохранители представили версию, согласно которой в период с весны 2017 года по октябрь 2020 года подозреваемый ежемесячно выписывал себе премии, что позволило ему получить более 392 тысяч рублей.

Сейчас в отношении зубного врача возбудили уголовное дело по подозрению в присвоении или растрате денежных средств с использованием служебного положения. Если вина мужчины будет доказана, то максимальный срок по этой статьей способен составить шесть лет.

Ранее один из военнослужащих ЮВО стали подозревать в строительстве загородного дома на деньги МО РФ.

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