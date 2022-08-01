Хуснуллин: спрос на жилье в России в 2022 году может упасть до 20%

Вместе с тем, если снижение окажется выше обозначенных показателей, власти начнут искать способы поддержки, среди которых – возможное продление льготной ипотеки на следующий год. Вице-премьер не исключает: пример могут взять с Казахстана. Там льготную ипотеку предоставляют под 5% на 25 лет, а первый взнос равен 5% от стоимости жилья. В России ипотеку сейчас дают под 7% с первым взносом 15%.