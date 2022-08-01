Хуснуллин: спрос на жилье в России в 2022 году может упасть до 20%

По мнению Хуснуллина, в снижении спроса на жилье нет ничего страшного. Спад соответствует нормальным реалиям рынка. Слова вице-премьера передает издание РБК, пишет infox.ru.
Вместе с тем, если снижение окажется выше обозначенных показателей, власти начнут искать способы поддержки, среди которых – возможное продление льготной ипотеки на следующий год. Вице-премьер не исключает: пример могут взять с Казахстана. Там льготную ипотеку предоставляют под 5% на 25 лет, а первый взнос равен 5% от стоимости жилья. В России ипотеку сейчас дают под 7% с первым взносом 15%.
Аналитики АКРА делают похожий прогноз: спрос на жилье в новостройках РФ по результатам текущего года снизится на 10-15%, по сравнению с 2021 годом. Эксперты считают, что, прежде всего, спрос определяется ипотечной ставкой, сегодняшнее снижение которой помогло избежать “обвального падения спроса”.