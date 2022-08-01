На Донбассе пропал водитель грузовика-зерновоза из Таганрога

По словам источника издания Александр Сукач уехал в Республики Донбасса в первую декаду июля для участия в зерноуборочных работах на территории ЛНР. Сам водитель зерновоза должен был вернуться в Таганрог 29 июля, однако от него нет вестей, а последний раз мужчину видели в Новоайдаре.
Сейчас близкие пропавшего без вести обеспокоены тем, что мужчина мог потерять память. Дело в том, что он тяжело перенес коронавирус в прошлом году, а также с ним случился инфаркт, эти факторы оказали существенное влияние на его память.
Источник издания также сообщил, что семья водителя обратилась в полицию, однако эта информация все еще уточняется.