rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На Донбассе пропал водитель грузовика-зерновоза из Таганрога

1 августа 17:50
Фото: donday.ru
Уроженец Таганрога Александр Сукач пропал в ЛНР после участия в уборке полей, об этом сообщил портал Donday.

По словам источника издания Александр Сукач уехал в Республики Донбасса в первую декаду июля для участия в зерноуборочных работах на территории ЛНР. Сам водитель зерновоза должен был вернуться в Таганрог 29 июля, однако от него нет вестей, а последний раз мужчину видели в Новоайдаре.

Сейчас близкие пропавшего без вести обеспокоены тем, что мужчина мог потерять память. Дело в том, что он тяжело перенес коронавирус в прошлом году, а также с ним случился инфаркт, эти факторы оказали существенное влияние на его память.

Источник издания также сообщил, что семья водителя обратилась в полицию, однако эта информация все еще уточняется.

Ранее ростовские бабушки объяснили, почему перед подъездами опустели лавочки.

Материалы по теме
Тело пропавшего 28-летнего жителя Новочеркасска обнаружили поисковики в июлеВ горах Сочи обнаружили пропавшую туристку В Ростове нашли мертвым пропавшего в мае мужчину, его сбила машина
#Новости#Диана Троянская#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00