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Власти в Ростове выставили на аукцион готовое на 9% здание на Западном

1 августа 17:59
Фото: unsplash.com
В центре Ростова 19 сентября состоятся торги за участок земли с недостроем на проспекте Стачки, информация об этом появилась на портале администрации.

Сообщается, что 19 сентября в Ростове запланировано провести торги, во время которых будет реализован изъятый у одного из местных предпринимателей недострой. Речь идет о постройке, которая, судя по документам, должна была стать центром общения и досуговых занятий площадью 840 квадратных метров. Сам объект, возведенный только на 9%, находится между домами № 217 и 219 на проспекте Стачки, и занимает участок площадью более 1,8 тысячи квадратных метров.

В извещении указаны несколько запретов на регистрацию строения, решения о которых вынесли судебные приставы в период с 30 июня 2019 года по 18 июня 2021 года. В итоге Арбитражный суд Ростовской области принял решение изъять объект, и теперь его продадут на публичных торгах.

Стартовая цена без учета сноса самовольной постройки составляет более 7,2 миллиона рублей. Заявки на участие будут принимать до 14 сентября.

Ранее стало известно, что в сентябре проведут торги, чтобы продать недвижимость ПАО «Донхлеббанк».

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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