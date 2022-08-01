Власти в Ростове выставили на аукцион готовое на 9% здание на Западном

Сообщается, что 19 сентября в Ростове запланировано провести торги, во время которых будет реализован изъятый у одного из местных предпринимателей недострой. Речь идет о постройке, которая, судя по документам, должна была стать центром общения и досуговых занятий площадью 840 квадратных метров. Сам объект, возведенный только на 9%, находится между домами № 217 и 219 на проспекте Стачки, и занимает участок площадью более 1,8 тысячи квадратных метров.