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Хор ветеранов «Ивушки» в Ростове пожаловался, что не нужен молодежи

2 августа 09:21
Фото: цкии.рф
Ростовский хор ветеранов «Ивушки» посетовали, что их не приглашают выступать на городские концерты, пишет газета «Молот».

Хор ветеранов из Советского района Ростова-на-Дону «Ивушки» пожаловались на невостребованность их творчества. Артистки исполняют фольклорные, военные и казачьи песни. Хор зовут выступать на телевидение, однако организаторы ростовских концертов и фестивалей не замечают ансамбль. Они предпочитают приглашать детские и молодежные коллективы, мотивирую это тем, что они более популярные и интересны слушателям и зрителям.

Однако «Ивушки» не согласны с такой позицией, они убеждены, что подрастающее поколение должно знать и слышать старинные песни, чтобы культура не уходила в небытие вместе с людьми преклонного возраста.

Также исполнительницы отмечают важность существования песенных коллективов людей старшего поколения. Они говорят о том, что после выхода на пенсию человек теряет смысл жизни. Дети вырастают, карьера построена, остается только просмотр телевидения и посещение больниц. Вместе с тем, возможность заниматься творчеством дарит пенсионеру ощущение своей значимости и важности.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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