Хор ветеранов «Ивушки» в Ростове пожаловался, что не нужен молодежи

Хор ветеранов из Советского района Ростова-на-Дону «Ивушки» пожаловались на невостребованность их творчества. Артистки исполняют фольклорные, военные и казачьи песни. Хор зовут выступать на телевидение, однако организаторы ростовских концертов и фестивалей не замечают ансамбль. Они предпочитают приглашать детские и молодежные коллективы, мотивирую это тем, что они более популярные и интересны слушателям и зрителям.