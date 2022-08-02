Хор ветеранов «Ивушки» в Ростове пожаловался, что не нужен молодежи

Хор ветеранов из Советского района Ростова-на-Дону «Ивушки» пожаловались на невостребованность их творчества. Артистки исполняют фольклорные, военные и казачьи песни. Хор зовут выступать на телевидение, однако организаторы ростовских концертов и фестивалей не замечают ансамбль. Они предпочитают приглашать детские и молодежные коллективы, мотивирую это тем, что они более популярные и интересны слушателям и зрителям.
Однако «Ивушки» не согласны с такой позицией, они убеждены, что подрастающее поколение должно знать и слышать старинные песни, чтобы культура не уходила в небытие вместе с людьми преклонного возраста.
Также исполнительницы отмечают важность существования песенных коллективов людей старшего поколения. Они говорят о том, что после выхода на пенсию человек теряет смысл жизни. Дети вырастают, карьера построена, остается только просмотр телевидения и посещение больниц. Вместе с тем, возможность заниматься творчеством дарит пенсионеру ощущение своей значимости и важности.