В Ростове перевозчики в третий раз отказались обслуживать автобусный маршрут №17

Первый раз конкурс объявляла еще осенью 2021 года, с тех пор его возобновляли два раза, однако каждый раз перевозчики не подавали ни одной заявки на участие. Это же повторилось и 1 августа, когда по результатам сбора заявок не нашлось ни одного кандидата на маршрут.