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В Ростове перевозчики в третий раз отказались обслуживать автобусный маршрут №17

2 августа 11:44
Фото: 1MI
В Ростове уже несколько месяцев не могут найти перевозчика, который бы согласился обслуживать маршрут № 17, информация о несостоявшемся конкурсе появилась на портале закупок.

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова (МКУ «ДИСОТИ») вновь потерпела поражение при попытке поиска АТП, готового взять на себя контракт по обслуживанию маршрута № 17, который должен перевозить пассажиров между ЖК «Соловьиная Роща» и Западным жилым массивом.

Первый раз конкурс объявляла еще осенью 2021 года, с тех пор его возобновляли два раза, однако каждый раз перевозчики не подавали ни одной заявки на участие. Это же повторилось и 1 августа, когда по результатам сбора заявок не нашлось ни одного кандидата на маршрут.

Согласно данным расчета максимальной стоимости контракта за муниципальный маршрут город готов заплатить чуть больше 20,5 миллиона рублей, а на маршрут в зависимости от будних и выходных дней должны выходить от шести до восьми транспортных средств.

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