В Ростове вынесли приговор мужчине, который расчленил знакомую и зарезал коллегу

Как выяснило следствие, в 2015 году в Ленинградской области осужденный зарезал 52-летнюю знакомую, после чего расчленил ее тело, сложил в сумку и выкинул в реку. Останки погибшей нашли только спустя шесть лет.
Также в феврале 2021 года фигурант зарезал мужчину, с которым делал ремонт в строящемся доме в хуторе Нижнежуравский Константиновского района Ростовской области. После этого убийца скрылся, но спустя несколько дней его задержали в Ростове.
В августе 2022 суд в Ростове приговорил его к 18 годам лишения свободы. Отмечается, что отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.