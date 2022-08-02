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В Ростове вынесли приговор мужчине, который расчленил знакомую и зарезал коллегу

2 августа 07:16
Фото: СУ СКР по Ростовской области
фото для иллюстрации
К 18 годам лишения свободы приговорили 31-летнего жителя Новгорода за убийство двух человек, одно из преступлений произошло в Ростовской области, сообщили в СУ СК РФ по региону.

Как выяснило следствие, в 2015 году в Ленинградской области осужденный зарезал 52-летнюю знакомую, после чего расчленил ее тело, сложил в сумку и выкинул в реку. Останки погибшей нашли только спустя шесть лет.

Также в феврале 2021 года фигурант зарезал мужчину, с которым делал ремонт в строящемся доме в хуторе Нижнежуравский Константиновского района Ростовской области. После этого убийца скрылся, но спустя несколько дней его задержали в Ростове.

В августе 2022 суд в Ростове приговорил его к 18 годам лишения свободы. Отмечается, что отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

Ранее житель Ростовской области убил двоих мужчин, угнал авто жертвы и сжег ее в поле.

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