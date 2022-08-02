В ЮФУ предложили переобучить безработных россиян в рамках реализации нацпроектов

В университете также отметили, что подобный проект является инициативой государства. Его цель, помочь гражданам РФ повысить квалификацию и востребованность на рынке труда, сменить профессию или открыть свое дело в качестве ИП или самозанятого. Причем развить свои профессиональные навыки, как и получить абсолютно бесплатно новую профессию по программам ЮФУ, могут различные группы россиян, включая людей предпенсионного возраста.