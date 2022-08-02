В ЮФУ предложили переобучить безработных россиян в рамках реализации нацпроектов

Как отмечает проректор ЮФУ по проектной деятельности Максим Бондарев, в настоящее время важнейшим критерием качества образования является соответствие квалификации выпускников к требованиям работодателей.
«Мы уделяем большое внимание проведению предприятиями-партнерами независимой оценки проектных заданий обучающихся, используем реальные кейсы партнеров в образовательном процессе. Выбирая программы дополнительного образования Южного федерального университета, слушатель получает не только доступ к контенту от ведущих специалистов, но также и возможность пройти стажировку на базе предприятий-партнеров университета», – рассказал Максим Бондарев.
В университете также отметили, что подобный проект является инициативой государства. Его цель, помочь гражданам РФ повысить квалификацию и востребованность на рынке труда, сменить профессию или открыть свое дело в качестве ИП или самозанятого. Причем развить свои профессиональные навыки, как и получить абсолютно бесплатно новую профессию по программам ЮФУ, могут различные группы россиян, включая людей предпенсионного возраста.