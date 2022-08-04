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Выпускники ЮФУ защитили 23 дипломные работы в формате стартапа

4 августа 14:33
Фото: ЮФУ
В 2022 году в Южном федеральном университете из 29 дипломных работ факультета бизнеса «Капитаны» 23 были представлены в формате стартапа, сообщила пресс-служба вуза.

К программе Минорбнауки РФ «Стартап как диплом» ЮФУ присоединился в 2020 году. Проект призван помогать бизнесменам, только открывающим свое дело, и вовлекать талантливую молодежь в развитие экосистемы технологического предпринимательства.

Одна из выпускниц 2022 года Наталья Богуш защитила диплом-стартап, посвященный созданию собственного бренда изделий из натуральной кожи. К идее создания собственного производства выпускница пришла после того, как с партнером попробовала торговать уже готовой кожаной продукцией. Пришедшая партия оказалась совсем не такого качества, как хотелось бы, и тогда молодые люди решили создать свой бренд.

«Создавая изделия, мы думали о том, что хотим делать что-то практичное, стильное, но при этом подчеркивающее индивидуальность владельца», — поделилась выпускница.

Самым сложным для молодых предпринимателей стало само производство: понимание тонкостей и обучение работе на оборудовании заняли много времени. Сейчас Наталья и ее партнер отшивают тестовые образцы своей продукции, работают как с физическими, так и с юридическими лицами и готовятся выйти на маркетплейс.

Для продвижения своего бренда выпускница ЮФУ намерена участвовать в различных конкурсах, а также планирует расширить штат и увеличить объемы производства.

По словам Натальи, в развитии собственного бизнеса ей очень помогли знания, приобретенные на факультете бизнеса «Капитаны», занятия по инвестиционному и антикризисному менеджменту и неограниченные консультации с вузовскими преподавателями-практиками. Более того, помещение под производство Наталье бесплатно выделила альма-матер, что стало большим подспорьем на начальном этапе. Взамен студенты ЮФУ, не нашедшие своего дела, получили возможность изготовить для себя тестовые изделия.

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