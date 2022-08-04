Выпускники ЮФУ защитили 23 дипломные работы в формате стартапа

По словам Натальи, в развитии собственного бизнеса ей очень помогли знания, приобретенные на факультете бизнеса «Капитаны», занятия по инвестиционному и антикризисному менеджменту и неограниченные консультации с вузовскими преподавателями-практиками. Более того, помещение под производство Наталье бесплатно выделила альма-матер, что стало большим подспорьем на начальном этапе. Взамен студенты ЮФУ, не нашедшие своего дела, получили возможность изготовить для себя тестовые изделия.