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В Ростове выполнили 90% от запланированных объемов работ по текущему ремонту дорог

5 августа 06:32
Фото: Администрация Ростова
В Ростове-на-Дону в рамках текущего ремонта дорог рабочие устранили дефекты асфальтобетонного покрытия общей площадью 113,8 тысячи квадратных метров, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, сейчас дорожные службы работают с традиционной асфальтобетонной смесью и струйно-инъекционным методом, а также устраняют дефекты в местах с ослабленным основанием.

К примеру, выполнены работы по ул. Борко, пересечении ул. Б. Садовой/ пр. Кировского, пр. Стачки/ул. Спартаковской. При этом основание усиливается двадцатисантиметровой бетонной плитой, после чего выполняется устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия.

Фото: Администрация Ростова

Также на сегодняшний день производятся работы по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия с применением традиционной асфальтобетонной смеси по ул. Шеболдаева (пл. 2- Пятилетки – пл. Народного Ополчения), пр. Буденновском. 4 бригады работают с применением струйно-инъекционного метода.

Напомним, что ранее Алексей Логвиненко протестировал велодорожку на улице Пушкинской.

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