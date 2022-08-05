В Ростове выполнили 90% от запланированных объемов работ по текущему ремонту дорог

По словам главы администрации, сейчас дорожные службы работают с традиционной асфальтобетонной смесью и струйно-инъекционным методом, а также устраняют дефекты в местах с ослабленным основанием.
К примеру, выполнены работы по ул. Борко, пересечении ул. Б. Садовой/ пр. Кировского, пр. Стачки/ул. Спартаковской. При этом основание усиливается двадцатисантиметровой бетонной плитой, после чего выполняется устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия.
Также на сегодняшний день производятся работы по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия с применением традиционной асфальтобетонной смеси по ул. Шеболдаева (пл. 2- Пятилетки – пл. Народного Ополчения), пр. Буденновском. 4 бригады работают с применением струйно-инъекционного метода.