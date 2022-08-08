Сбербанк начнет вести прием заявок по новой льготной программе инвесткредитования

Как сообщает transsibinfo.com, такая ставка сделает кредитование более доступным для предприятий малого и среднего бизнеса, что будет способствовать развитию и трансформации экономики в существующих реалиях. Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.