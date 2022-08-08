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Posted 8 августа 2022, 16:03

Published 8 августа 2022, 16:03

Modified 18 сентября 2022, 15:22

Updated 18 сентября 2022, 15:22

Сбербанк начнет вести прием заявок по новой льготной программе инвесткредитования

Сбербанк начнет вести прием заявок по новой льготной программе инвесткредитования

8 августа 2022, 16:03
Фото: 1MI.
Со вторника, 9 августа, Сбербанк начнет прием заявок по льготной программе Министерства экономического развития по кредитованию инвестпроектов малого и среднего предпринимательства. Согласно ее условиям финансирование для бизнеса будет доступно под 3 — 4,5% годовых.

Как сообщает transsibinfo.com, такая ставка сделает кредитование более доступным для предприятий малого и среднего бизнеса, что будет способствовать развитию и трансформации экономики в существующих реалиях. Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

В новой программе в пилотном режиме объединят программу субсидирования процентной ставки по нацпроекту «МСП» и льготное фондирование по программе стимулирования кредитования. В первую очередь она нацелена на сферы обрабатывающего производства, переработки сельхозпродукции, логистики, гостиничный бизнес.

#Экономика#Новости
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