Сбербанк начнет вести прием заявок по новой льготной программе инвесткредитования

Posted 8 августа 2022, 16:03
Published 8 августа 2022, 16:03
Modified 18 сентября 2022, 15:22
Updated 18 сентября 2022, 15:22
Как сообщает transsibinfo.com, такая ставка сделает кредитование более доступным для предприятий малого и среднего бизнеса, что будет способствовать развитию и трансформации экономики в существующих реалиях. Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
В новой программе в пилотном режиме объединят программу субсидирования процентной ставки по нацпроекту «МСП» и льготное фондирование по программе стимулирования кредитования. В первую очередь она нацелена на сферы обрабатывающего производства, переработки сельхозпродукции, логистики, гостиничный бизнес.