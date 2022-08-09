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Posted 9 августа 2022, 13:07

Published 9 августа 2022, 13:07

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Главный перевозчик в Ростове собирается потратить 13 млн рублей на новые автобусы

9 августа 2022, 13:07
Компания «Ростовпассажиртранс» планирует приобрести два новых автобуса, говорится в материалах госзакупок.

Поставщика транспорта выберут в рамках электронного аукциона, который состоится в конце августа. Начальная стоимость контракта составляет 12,9 миллиона рублей.

Всего планируется приобрести два автобуса 2022 года выпуска. Их необходимо будет поставить в течение 10 дней с момент подписания контракта.

На момент приемки пробег должен быть не более двух тысяч километров. Цвет кузова будет белый, а утепление боковых панелей и потолка сделают из материалов, которые не горят.

Сидения в салоне будут вандалоустойчивыми, с мягкими подушкой и спинкой. Также в транспорте предусмотрят систему кондиционирования.

Ранее суд отказал Ростовпассажиртрансу в иске к Минфину из-за компенсации 400 млн рублей.

#Экономика#Новости
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