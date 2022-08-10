В Ростове-на-Дону мошенники выманили у пенсионера 6,5 миллиона рублей

Вскоре псевдо-сотрудники соцслужбы опять связались пожилым человеком. Они заявили, что произошел сбой в логистике, и нужна аналогичная сумма. Лекарства, заверили незнакомцы, покупатель все равно получит. Тогда ему и вернут все потраченные деньги: якобы, это условие одного из новых законов о соцподдержке граждан.