В Ростове-на-Дону мошенники выманили у пенсионера 6,5 миллиона рублей

Posted 10 августа 2022,, 09:49
Published 10 августа 2022,, 09:49
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Пожилому человеку продали биологически активные добавки (БАД). Об этом информирует «КП-Ростов-на-Дону».
Пенсионеру позвонили незнакомцы. Они представились работниками социальных служб. Мошенники заявили жертве, что ей полагаются различные витамины, БАДы и лекарства со скидкой, которые лечат почти ото всех болезней и продлевают жизнь.
Гражданин решил попробовать препараты. На почте он перевел по продиктованным реквизитам деньги и стал ждать медикаменты, однако те так и не пришли.
Вскоре псевдо-сотрудники соцслужбы опять связались пожилым человеком. Они заявили, что произошел сбой в логистике, и нужна аналогичная сумма. Лекарства, заверили незнакомцы, покупатель все равно получит. Тогда ему и вернут все потраченные деньги: якобы, это условие одного из новых законов о соцподдержке граждан.
Так происходило несколько раз. Всего злоумышленники выманили у престарелого ростовчанина 6,5 миллиона рублей. При этом никаких чудо-витаминов ему так и не прислали. Пенсионер обратился в полицию.
Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Ведется следствие.