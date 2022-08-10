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Posted 10 августа 2022,, 09:49

Published 10 августа 2022,, 09:49

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Ростове-на-Дону мошенники выманили у пенсионера 6,5 миллиона рублей

10 августа 2022, 09:49
В административном центре Ростовской области аферисты обманули 76-летнего местного жителя, похитив у него 6,5 миллиона рублей.

Пожилому человеку продали биологически активные добавки (БАД). Об этом информирует «КП-Ростов-на-Дону».

Пенсионеру позвонили незнакомцы. Они представились работниками социальных служб. Мошенники заявили жертве, что ей полагаются различные витамины, БАДы и лекарства со скидкой, которые лечат почти ото всех болезней и продлевают жизнь.

Гражданин решил попробовать препараты. На почте он перевел по продиктованным реквизитам деньги и стал ждать медикаменты, однако те так и не пришли.

Вскоре псевдо-сотрудники соцслужбы опять связались пожилым человеком. Они заявили, что произошел сбой в логистике, и нужна аналогичная сумма. Лекарства, заверили незнакомцы, покупатель все равно получит. Тогда ему и вернут все потраченные деньги: якобы, это условие одного из новых законов о соцподдержке граждан.

Так происходило несколько раз. Всего злоумышленники выманили у престарелого ростовчанина 6,5 миллиона рублей. При этом никаких чудо-витаминов ему так и не прислали. Пенсионер обратился в полицию.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Ведется следствие.

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