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Под Таганрогом госпитализировали женщину, сбитую поездом

11 августа 13:52
Фото: 1MI
В Ростовской области на перегоне поездов под Таганрогом пострадала женщина-пешеход, об этом сообщили в издании «Таганрогская правда».

В первой половине дня в четверг, 11 августа, дежурная часть Таганрогского линейного отдела МВД РФ получили сигнал о происшествии на железной дороге.

Сообщалось, что местную жительницу на путях перегона между Таганрогом-Пассажирским и станцией Морской сбил поезд. Женщину направили в больницу, а на место аварии выехали сотрудники транспортной полиции.

По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение правил пешеходом, однако сотрудникам полиции предстоит выяснить обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее жительница Мясниковского района также выжила после столкновения с поездом.

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#Новости#Диана Троянская#Происшествия
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