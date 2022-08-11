Под Таганрогом госпитализировали женщину, сбитую поездом

В первой половине дня в четверг, 11 августа, дежурная часть Таганрогского линейного отдела МВД РФ получили сигнал о происшествии на железной дороге.
Сообщалось, что местную жительницу на путях перегона между Таганрогом-Пассажирским и станцией Морской сбил поезд. Женщину направили в больницу, а на место аварии выехали сотрудники транспортной полиции.
По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение правил пешеходом, однако сотрудникам полиции предстоит выяснить обстоятельства происшествия.