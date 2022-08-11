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Российские пилоты после сокращений пытаются трудоустроиться в Азии

11 августа 07:27
Фото: pxhere.com
Российские летчики, которых коснулось сокращение, вынужденно пытаются трудоустроиться в Азии.

Отрасль авиации сейчас пребывает в глубоком кризисе, пишет infox.ru. Причина — прекращение авиасообщения с Европой и североамериканскими странами. Существенно сократились внутренние перевозки. Некоторое время авиакомпаниям удавалось сохранять штат летчиков, однако сейчас это невозможно даже для крупных предприятий.

По информации РБК, «Волга-Днепр» Алексея Исайкина (на предприятие в российском сегменте приходится около 51% грузоперевозок) сокращает практически всех оставшихся пилотов дочерних грузовых авиакомпаний AirBridgeCargo и «Атран», летавших на американских Boeing. Известно, что рабочие места потеряли свыше 200 сотрудников.

Пилоты пытаются трудоустроиться в Китае и других азиатских странах. Уровень зарплат там выше, чем в РФ. По словам Вадима Базыкина, заслуженного пилота России, многие уволенные летчики уже откликнулись на вакансии во Вьетнам и проходят тестирование в удаленном формате. «Многие в Арабские Эмираты, кто-то в Китай, кто-то в Индию. Варианты есть. В основном берут уже готовых командиров», — сказал эксперт.

Вакансий в компаниях Азии немного. В основном, штаты там полные. Как отметил Базыкин, если хотя бы 10% из числа уволенных пилотов смогут устроиться на работу в Азию, это станет «большой победой».

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