Российские пилоты после сокращений пытаются трудоустроиться в Азии

Отрасль авиации сейчас пребывает в глубоком кризисе, пишет infox.ru. Причина — прекращение авиасообщения с Европой и североамериканскими странами. Существенно сократились внутренние перевозки. Некоторое время авиакомпаниям удавалось сохранять штат летчиков, однако сейчас это невозможно даже для крупных предприятий.
По информации РБК, «Волга-Днепр» Алексея Исайкина (на предприятие в российском сегменте приходится около 51% грузоперевозок) сокращает практически всех оставшихся пилотов дочерних грузовых авиакомпаний AirBridgeCargo и «Атран», летавших на американских Boeing. Известно, что рабочие места потеряли свыше 200 сотрудников.
Пилоты пытаются трудоустроиться в Китае и других азиатских странах. Уровень зарплат там выше, чем в РФ. По словам Вадима Базыкина, заслуженного пилота России, многие уволенные летчики уже откликнулись на вакансии во Вьетнам и проходят тестирование в удаленном формате. «Многие в Арабские Эмираты, кто-то в Китай, кто-то в Индию. Варианты есть. В основном берут уже готовых командиров», — сказал эксперт.
Вакансий в компаниях Азии немного. В основном, штаты там полные. Как отметил Базыкин, если хотя бы 10% из числа уволенных пилотов смогут устроиться на работу в Азию, это станет «большой победой».