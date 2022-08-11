Российские пилоты после сокращений пытаются трудоустроиться в Азии

Пилоты пытаются трудоустроиться в Китае и других азиатских странах. Уровень зарплат там выше, чем в РФ. По словам Вадима Базыкина, заслуженного пилота России, многие уволенные летчики уже откликнулись на вакансии во Вьетнам и проходят тестирование в удаленном формате. «Многие в Арабские Эмираты, кто-то в Китай, кто-то в Индию. Варианты есть. В основном берут уже готовых командиров», — сказал эксперт.