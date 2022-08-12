Минтранс объяснил неработающие кондиционеры в подорожавших автобусах Ростов — Батайск

Напомним, что с 15 июля в автобусах по этому направлению выросла стоимость проезда. Теперь пассажиры платят 43 рубля вместо 35.
Но от местных жителей продолжают поступать жалобы, что в салонах не работают кондиционеры. Беликов рассказал, что в Батайске по шести маршрутам в заключенных контрактах не было прописано обязательное наличие систем охлаждения воздуха.
Обязательными такие системы являются на трех маршрутах. Однако и в этом случае появляются жалобы от людей.
Проведенные проверки показывают, что в 20% случаев кондиционеры не работают из-за водителей. Кроме того, автобусы часто стоят в пробках, из-за чего эффективность систем снижается.
Замминистра рассказал, что будет рассмотрен вопрос, чтобы в дальнейшем включать в контракты информацию о кондиционерах.