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Минтранс объяснил неработающие кондиционеры в подорожавших автобусах Ростов — Батайск

12 августа 14:47
Фото: Минтранс Ростовской области
Заместитель министра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов прокомментировал ситуацию с автобусами Ростов — Батайск, в которых не работают кондиционеры.

Напомним, что с 15 июля в автобусах по этому направлению выросла стоимость проезда. Теперь пассажиры платят 43 рубля вместо 35.

Но от местных жителей продолжают поступать жалобы, что в салонах не работают кондиционеры. Беликов рассказал, что в Батайске по шести маршрутам в заключенных контрактах не было прописано обязательное наличие систем охлаждения воздуха.

Обязательными такие системы являются на трех маршрутах. Однако и в этом случае появляются жалобы от людей.

Проведенные проверки показывают, что в 20% случаев кондиционеры не работают из-за водителей. Кроме того, автобусы часто стоят в пробках, из-за чего эффективность систем снижается.

Замминистра рассказал, что будет рассмотрен вопрос, чтобы в дальнейшем включать в контракты информацию о кондиционерах.

Ранее эксперт рассказал, как пережить жару в ростовских автобусах без кондиционеров.

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#Новости#Илья Протвинов#Экономика
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