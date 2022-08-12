Ростову на разработку концепции озеленения нужно более 600 млн рублей

В ходе последнего обсуждения доклада главы Департамента ЖКХ Алексея Пономарёва на депутатской комиссии зампредседателя Ростовской гордумы Татьяна Георгиева обратила внимание на проблемы городского озеленения и неприживаемость выбранных растений. Она напомнила печальный опыт с живой изгородью, высадкой елей и лавандой на улице Большой Садовой, которым не подошли климатические условия или особенности содержания, из-за чего растения погибли.
Георгиева настаивала, что Ростову уже сейчас требуется качественная концепция озеленения, которая даст экспертные и обоснованные рекомендации того, что стоит и не стоит высаживать в городе, расположенном в степной зоне.
Между тем сотрудница департамента ЖКХ рассказала, что два года назад этот вопрос уже находился на обсуждении, тогда в Ботаническом саду сообщили, что средний ценник услуг дендрологов составляет 600 миллионов рублей.
«Сейчас, как вы понимаете, это будет стоить ещё больше», — рассказала сотрудница департамента.