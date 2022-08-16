Пожар в Усть-Донецком районе уничтожил 331 гектар территории

Posted 16 августа 2022, 19:04
Published 16 августа 2022, 19:04
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
В данный момент огонь локализовали на площади 331 гектар, работы усложнялись из-за погоды. Мешали жара и сильный ветер.
«Сейчас продолжаются работы по тушению огня. Авиация совершила 79 сбросов — это 260 тонн воды», — говорится в публикации.
Отмечается, что задействованы 537 человек, они применяют 122 единицы техники.
Добавим, что пожар начался еще в понедельник, он уничтожил семь домов. Пострадали 53 человека из-за дыма.