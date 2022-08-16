Пожар в Усть-Донецком районе уничтожил 331 гектар территории

В Ростовской области продолжает полыхать пожар на территории Усть-Донецкого района, его площадь достигла 331 гектар, сообщили в УМЧС по региону.

В данный момент огонь локализовали на площади 331 гектар, работы усложнялись из-за погоды. Мешали жара и сильный ветер. «Сейчас продолжаются работы по тушению огня. Авиация совершила 79 сбросов — это 260 тонн воды», — говорится в публикации. Отмечается, что задействованы 537 человек, они применяют 122 единицы техники. Добавим, что пожар начался еще в понедельник, он уничтожил семь домов. Пострадали 53 человека из-за дыма.