rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 августа 2022, 19:04

Published 16 августа 2022, 19:04

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Пожар в Усть-Донецком районе уничтожил 331 гектар территории

16 августа 2022, 19:04
В Ростовской области продолжает полыхать пожар на территории Усть-Донецкого района, его площадь достигла 331 гектар, сообщили в УМЧС по региону.

В данный момент огонь локализовали на площади 331 гектар, работы усложнялись из-за погоды. Мешали жара и сильный ветер.

«Сейчас продолжаются работы по тушению огня. Авиация совершила 79 сбросов — это 260 тонн воды», — говорится в публикации.

Отмечается, что задействованы 537 человек, они применяют 122 единицы техники.

Добавим, что пожар начался еще в понедельник, он уничтожил семь домов. Пострадали 53 человека из-за дыма.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика