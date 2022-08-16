Водитель ГАЗели заживо сгорел на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области 16 августа

Posted 16 августа 2022, 11:58
Published 16 августа 2022, 11:58
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
Мужчина двигался со стороны поселка Каменоломни в торону поселка Майского, когда не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения.
На встречной полосе фургон столкнулся с большегрузом, от чего загорелся. Водителя ГАЗели спасти не удалось, он погиб в огне на месте происшествия.
По факту ДТП начали проверку.
Кроме того, на трассе Ростов — Волгодонск в аварии с Mercedes погибла женщина-водитель, еще двое получили ранения.