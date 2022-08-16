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Posted 16 августа 2022, 11:58

Published 16 августа 2022, 11:58

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Водитель ГАЗели заживо сгорел на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области 16 августа

16 августа 2022, 11:58
Утром 16 августа на федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области заживо сгорел водитель ГАЗели, сообщили в региональном УГИБДД.

Мужчина двигался со стороны поселка Каменоломни в торону поселка Майского, когда не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения.

На встречной полосе фургон столкнулся с большегрузом, от чего загорелся. Водителя ГАЗели спасти не удалось, он погиб в огне на месте происшествия.

По факту ДТП начали проверку.

Кроме того, на трассе Ростов — Волгодонск в аварии с Mercedes погибла женщина-водитель, еще двое получили ранения.

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