Экономист просчитал возможность повторения дефолта 1998 года

Но населению досталось больше всего, поскольку одновременно с дефолтом была проведена девальвация, то есть российская нацвалюта существенно обесценилась к доллару и евро, добавил Кульбака. Именно девальвация ассоциируется у людей с дефолтом, хотя сама по себе девальвация не всегда происходит при дефолте обязательной.