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Posted 17 августа 2022,, 16:17

Published 17 августа 2022,, 16:17

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Экономист просчитал возможность повторения дефолта 1998 года

17 августа 2022, 16:17
Как рассказал кандидат экономических наук Николай Кульбака, дефолт в России, который был объявлен 17 августа 1998 года, стал своеобразным сочетанием двух проблем российской экономики: с одной стороны был раздутый бюджет, с другой — завышенный курс рубля, который удерживало государство.

Эксперт признался, что пусковым механизмом стал азиатский кризис и резкое падение цен на ресурсы, которые составляли основную часть экспортного фонда страны. Экономист уверен, что подобная ситуация в современных реалиях не повторится. Об этом пишет NEWS.ru.

«В тех условиях государству пришлось объявить дефолт — невозможность выплачивать обязательства по государственным ценным бумагам», — объяснил эксперт.

Но населению досталось больше всего, поскольку одновременно с дефолтом была проведена девальвация, то есть российская нацвалюта существенно обесценилась к доллару и евро, добавил Кульбака. Именно девальвация ассоциируется у людей с дефолтом, хотя сама по себе девальвация не всегда происходит при дефолте обязательной.

В нынешних реалиях аналогичная ситуация не повторится, уверен Николай Кульбака, ведь Банк России действует намного профессиональнее.

Эксперт подчеркнул, что сегодня курс рубля регулируется более гибко, при этом ценные бумаги выпускаются не в таком количестве, как 24 года назад. Да и отечественная экономика показывает себя более устойчивой благодаря заработавшим рыночным механизмам.

#Экономика#Новости
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