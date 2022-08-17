Экономист просчитал возможность повторения дефолта 1998 года

Posted 17 августа 2022,, 16:17
Published 17 августа 2022,, 16:17
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Эксперт признался, что пусковым механизмом стал азиатский кризис и резкое падение цен на ресурсы, которые составляли основную часть экспортного фонда страны. Экономист уверен, что подобная ситуация в современных реалиях не повторится. Об этом пишет NEWS.ru.
«В тех условиях государству пришлось объявить дефолт — невозможность выплачивать обязательства по государственным ценным бумагам», — объяснил эксперт.
Но населению досталось больше всего, поскольку одновременно с дефолтом была проведена девальвация, то есть российская нацвалюта существенно обесценилась к доллару и евро, добавил Кульбака. Именно девальвация ассоциируется у людей с дефолтом, хотя сама по себе девальвация не всегда происходит при дефолте обязательной.
В нынешних реалиях аналогичная ситуация не повторится, уверен Николай Кульбака, ведь Банк России действует намного профессиональнее.
Эксперт подчеркнул, что сегодня курс рубля регулируется более гибко, при этом ценные бумаги выпускаются не в таком количестве, как 24 года назад. Да и отечественная экономика показывает себя более устойчивой благодаря заработавшим рыночным механизмам.