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Posted 18 августа 2022, 06:46

Published 18 августа 2022, 06:46

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

В Ростове на Пойменной иномарка сбила оформлявших ДТП водителей

18 августа 2022, 06:46
Вечером 17 августа на улице Пойменной в Ростове-на-Дону водитель Hyundai Solaris врезался в стоящие после ДТП два автомобиля, сообщили в региональном УГИБДД.

Инцидент произошел в 20.00 мск, Ford Focus под управлением неизвестного водителя врезался во впереди идущую в попутном направлении Kia Optima, за рулем которой находился водитель 1985 года рождения.

Два автомобиля остались на проезжей на части, а водители вышли на дорогу, не выставив знак аварийной остановки.

В этот момент в Ford врезался Hyundai Solaris, за рулем которого находился 38-летний водитель. От удара Ford отбросило на стоящих на проезжей части мужчин.

Оба водителя получили повреждения и попали в больницу, личность находившегося за рулем Ford Focus пока не установили.

По факту происшествия начали проверку.

Ранее на трассе «Ростов — Ставрополь» произошло ДТП, в котором пострадали три женщины и несовершеннолетний.

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