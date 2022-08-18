В Ростове на Пойменной иномарка сбила оформлявших ДТП водителей

Posted 18 августа 2022, 06:46
Published 18 августа 2022, 06:46
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
Инцидент произошел в 20.00 мск, Ford Focus под управлением неизвестного водителя врезался во впереди идущую в попутном направлении Kia Optima, за рулем которой находился водитель 1985 года рождения.
Два автомобиля остались на проезжей на части, а водители вышли на дорогу, не выставив знак аварийной остановки.
В этот момент в Ford врезался Hyundai Solaris, за рулем которого находился 38-летний водитель. От удара Ford отбросило на стоящих на проезжей части мужчин.
Оба водителя получили повреждения и попали в больницу, личность находившегося за рулем Ford Focus пока не установили.
По факту происшествия начали проверку.
Ранее на трассе «Ростов — Ставрополь» произошло ДТП, в котором пострадали три женщины и несовершеннолетний.