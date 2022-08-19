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Posted 19 августа 2022, 13:11

Published 19 августа 2022, 13:11

Modified 11 сентября 2022, 09:30

Updated 11 сентября 2022, 09:30

«С ума сошли»: ростовчане просят не автовокзал, а космодром на месте аксайских рынков

«С ума сошли»: ростовчане просят не автовокзал, а космодром на месте аксайских рынков

19 августа 2022, 13:11
Фото: 1MI.
В Ростове-на-Дону главный автовокзал могут перенести на территорию аксайских рынков, что возмутило местных жителей, сообщили они в соцсетях.

В городе сейчас продолжается работа для переноса автовокзала. Рассматриваются такие площадки как старый аэровокзал и бывшие аксайские рынки.

«Рынки закрыли, теперь аналогичная ситуация может произойти с автовокзалом. А в целом на территории, где раньше были рынки, надо построить космодром. Его еще нет в городе», — пишут ростовчане.

«С ума совсем сошли…», — прозвучало в комментариях.

«Лучше снова запустить в работу рынки, в городе ничего невозможно отыскать», — обратились к властям местные жители.

«Повезло жителям Янтарного и Камышевахи, которые теперь выучат все направления из объявлений громкоговорящего мегафона», — с сарказмом отметили горожане.

Также прозвучало мнение, что в городе есть и более важные проблем, чем перенос объекта.

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#Илья Протвинов#Общество#Новости
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