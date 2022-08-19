«С ума сошли»: ростовчане просят не автовокзал, а космодром на месте аксайских рынков

Posted 19 августа 2022, 13:11
Published 19 августа 2022, 13:11
Modified 11 сентября 2022, 09:30
Updated 11 сентября 2022, 09:30
В городе сейчас продолжается работа для переноса автовокзала. Рассматриваются такие площадки как старый аэровокзал и бывшие аксайские рынки.
«Рынки закрыли, теперь аналогичная ситуация может произойти с автовокзалом. А в целом на территории, где раньше были рынки, надо построить космодром. Его еще нет в городе», — пишут ростовчане.
«С ума совсем сошли…», — прозвучало в комментариях.
«Лучше снова запустить в работу рынки, в городе ничего невозможно отыскать», — обратились к властям местные жители.
«Повезло жителям Янтарного и Камышевахи, которые теперь выучат все направления из объявлений громкоговорящего мегафона», — с сарказмом отметили горожане.
Также прозвучало мнение, что в городе есть и более важные проблем, чем перенос объекта.