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Posted 20 августа 2022, 04:12

Published 20 августа 2022, 04:12

Modified 18 сентября 2022, 15:22

Updated 18 сентября 2022, 15:22

Стало известно, сколько придется выложить за цветы к 1 сентября родителям в Ростове

Стало известно, сколько придется выложить за цветы к 1 сентября родителям в Ростове

20 августа 2022, 04:12
Фото: 1MI.
В Ростовской области родителям школьников в 2022 году придется потратить на букет на 1 сентября на 14%, чем годом ранее.

За год стоимость букета из пяти свежесрезанных цветов, которые школьники несут для своих учителей на торжественную линейку, выросла в Ростовской области на 14%.

В 2021 году такой букет в среднем стоил 480 рублей, на это 1 сентября родителям придется отдать за цветы около 550 рублей.

Подорожало так же и все остальное, что необходимо для школьника — от школьной и спортивной формы до терадей и карандашей.

Подробнее о ценах на школьные принадлежности и форму в 2022 году читайте в материале RostovGazeta.

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