Стало известно, сколько придется выложить за цветы к 1 сентября родителям в Ростове

Posted 20 августа 2022, 04:12
Published 20 августа 2022, 04:12
Modified 18 сентября 2022, 15:22
Updated 18 сентября 2022, 15:22
За год стоимость букета из пяти свежесрезанных цветов, которые школьники несут для своих учителей на торжественную линейку, выросла в Ростовской области на 14%.
В 2021 году такой букет в среднем стоил 480 рублей, на это 1 сентября родителям придется отдать за цветы около 550 рублей.
Подорожало так же и все остальное, что необходимо для школьника — от школьной и спортивной формы до терадей и карандашей.