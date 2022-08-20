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Posted 20 августа 2022, 17:49

Published 20 августа 2022, 17:49

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

В центре Ростова и на Западном ограничат движение с 22 августа

20 августа 2022, 17:49
В Ростове на некоторых центральных улицах ограничат автомобильное движение до 1 октября, сообщается на сайте городской администрации.

В Ростове ограничат движение по некоторым центральным улицам. Так, с 22 августа по 1 октября проехать нельзя будет по переулку Доломановскому на отрезке дороги от улицы Шаумяна до площади 5-го Донского корпуса, а также по улице Шаумяна на участке от переулка Доломановского до Буденновского проспекта. Ограничения там введены из-за ремонтных работ.

Также объездные пути с 22 августа по октябрь придется искать в районе улицы Пришкольной на участке от улицы Омской до улицы Нариманова. Причиной ограничений там является ремонт дорог. А с 25 августа для водителей перекроют проезд на Нансена и Стадионной в створе улицы Нансена.

Ранее в Ростове перекрыли для движения Социалистическую улицу.

#Виктория Прутковская#Город#Новости
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