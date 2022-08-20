В центре Ростова и на Западном ограничат движение с 22 августа

Posted 20 августа 2022, 17:49
Published 20 августа 2022, 17:49
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
В Ростове ограничат движение по некоторым центральным улицам. Так, с 22 августа по 1 октября проехать нельзя будет по переулку Доломановскому на отрезке дороги от улицы Шаумяна до площади 5-го Донского корпуса, а также по улице Шаумяна на участке от переулка Доломановского до Буденновского проспекта. Ограничения там введены из-за ремонтных работ.
Также объездные пути с 22 августа по октябрь придется искать в районе улицы Пришкольной на участке от улицы Омской до улицы Нариманова. Причиной ограничений там является ремонт дорог. А с 25 августа для водителей перекроют проезд на Нансена и Стадионной в створе улицы Нансена.