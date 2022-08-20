В центре Ростова и на Западном ограничат движение с 22 августа

В Ростове ограничат движение по некоторым центральным улицам. Так, с 22 августа по 1 октября проехать нельзя будет по переулку Доломановскому на отрезке дороги от улицы Шаумяна до площади 5-го Донского корпуса, а также по улице Шаумяна на участке от переулка Доломановского до Буденновского проспекта. Ограничения там введены из-за ремонтных работ.