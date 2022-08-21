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Posted 21 августа 2022, 05:25

Published 21 августа 2022, 05:25

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

ФК «Ростов» и «Сочи» сыграли в ничью на стадионе «Ростов Арена»

21 августа 2022, 05:25
Вечером 20 августа на стадионе «Ростов-Арена» прошла встреча футбольных клубов «Ростов» и «Сочи», которая закончилась со счетом 2:2.

Первый гол встречи, которая прошла в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги, забил полузащитник сочинской команды Кристиан Нобоа на 44-й минуте. На 62-й минуте счет удвоил еще один полузащитник «Сочи» Артур Юсупов.

Отыграться хозяева поля смогли за счет голов Степана Мельникова на 83-й минуте матча и Николая Комличенко, который отправил мяч в ворота сочинцев на последней минуте игры.

По итогам встречи ФК «Ростов» занимает третью строчку турнирной таблицы с 11 очками за пять игр.

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