ФК «Ростов» и «Сочи» сыграли в ничью на стадионе «Ростов Арена»

Вечером 20 августа на стадионе «Ростов-Арена» прошла встреча футбольных клубов «Ростов» и «Сочи», которая закончилась со счетом 2:2.

Первый гол встречи, которая прошла в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги, забил полузащитник сочинской команды Кристиан Нобоа на 44-й минуте. На 62-й минуте счет удвоил еще один полузащитник «Сочи» Артур Юсупов. Отыграться хозяева поля смогли за счет голов Степана Мельникова на 83-й минуте матча и Николая Комличенко, который отправил мяч в ворота сочинцев на последней минуте игры. По итогам встречи ФК «Ростов» занимает третью строчку турнирной таблицы с 11 очками за пять игр.