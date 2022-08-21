ФК «Ростов» и «Сочи» сыграли в ничью на стадионе «Ростов Арена»

Posted 21 августа 2022, 05:25
Published 21 августа 2022, 05:25
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Первый гол встречи, которая прошла в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги, забил полузащитник сочинской команды Кристиан Нобоа на 44-й минуте. На 62-й минуте счет удвоил еще один полузащитник «Сочи» Артур Юсупов.
Отыграться хозяева поля смогли за счет голов Степана Мельникова на 83-й минуте матча и Николая Комличенко, который отправил мяч в ворота сочинцев на последней минуте игры.